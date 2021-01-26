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Лидер оппозиции заявил, что не будет участвовать в организованных Пашиняном выборах

Вазген Манукян представлен от 17 оппозиционных партий в качестве будущего премьер-министра после отставки главы кабмина Армении
Вазген Манукян Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Вазген Манукян
© Александр Рюмин/ТАСС

ЕРЕВАН, 26 января. /ТАСС/. Лидер армянской оппозиции Вазген Манукян, который представлен от 17 оппозиционных партий в качестве будущего премьер-министра после отставки главы кабмина Никола Пашиняна, не станет участвовать во внеочередных парламентских выборах, организованных действующим премьером. С таким заявлением он выступил во вторник в ходе встречи со сторонниками в городе Арарате, которую показывали в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Нет такой конфигурации, возможности, чтобы я принял участие в выборах, организованных этим Николом Пашиняном. Такое просто невозможно", - заявил он.

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