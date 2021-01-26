Зариф: Иран вернется к обязательствам по ядерной сделке, когда США снимут санкции

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Иран будет реагировать на конструктивные действия США в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, пока что от них исходят только заявления. Об этом заявил во вторник глава МИД исламской республики Мохаммад Джавад Зариф на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"То, что мы слышали от новой администрации США, - это слова. Мы будем отвечать на действия", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Зариф отметил, что реакция последует именно тогда, когда США "отменят нелегитимные односторонние санкции, которые противоречат резолюции 2231".

9 января кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что избранный лидер США Джозеф Байден будет добиваться заключения с Ираном на основе СВПД более долгосрочной сделки по его ядерной программе и решению ракетной проблемы. Он подчеркнул, что Вашингтон будет консультироваться с Израилем, а также странами Персидского залива по будущим действиям по Ирану.

Выполнение обязательств

По словам Зарифа, Тегеран готов вернуться к полному выполнению своих обязательств по СВПД, как только США снимут санкции.

"Если американцы положили бы конец своим санкциям, не стали бы вмешиваться в экономическое сотрудничество между Ираном и миром, тогда мы готовы вернуться ко всем своим изначальным обязательствам по СВПД, - сказал он. - Мы это уже заявляли на самом высоком уровне".

Министр указал, что, несмотря на все усилия Ирана и на ту помощь, которую оказали Россия и Китай как участники СВПД, европейские страны так и не смогли в полной мере выполнить свои обязательства. "Наш меджлис подготовил закон, согласно которому мы должны сделать определенные вещи, в частности речь идет о производстве двадцатипроцентного урана. С 21 по 23 февраля мы должны перевести этот закон в практическую плоскость, положив конец выполнению дополнительного протокола СВПД", - подчеркнул Зариф.

По его словам, ситуация будет развиваться именно так, если в ближайшее время не будет сделано никаких благоприятных действий, чтобы вернуть экономическое сотрудничество Ирана с другими странами в нормальное русло.