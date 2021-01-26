Премьер-министр Италии подал в отставку

До этого Конте провел заседание Совмина, на котором проинформировал о своих планах. О его намерении уйти в отставку стало известно 25 января. Такое решение продиктовано утратой правящей коалицией в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии абсолютного большинства в верхней палате (Сенате) парламента после выхода из нее небольшой партии "Живая Италия" экс-премьера Маттео Ренци.

РИМ, 26 января. /ТАСС/. Председатель правительства Италии Джузеппе Конте падал в отставку со своего поста. Об этом сообщила во вторник пресс-служба президентского Квиринальского дворца после встречи Конте с главой государства Серджо Маттареллой.

Президент объявил о начале 27 января политических консультаций о выходе из правительственного кризиса. Отставка правительства не означает автоматически роспуск парламента и назначение новых выборов. Маттарелла, по мнению обозревателей, попытается избежать проведения голосования по ряду причин, в числе которых пандемия коронавируса.

Политические консультации во главе с президентом должны дать понять, есть ли условия для сохранения нынешнего состава парламента и формирования нового правительства на основе расширенного парламентского большинства. Многие прогнозировали, что Маттарелла сразу поручит ведение переговоров о предполагаемом новом кабинете Конте. Однако не исключено выдвижение и другого кандидата на пост премьера.

При этом основные правящие партии - "Движение "5 звезд" и Демпартия, - а также "Свободные и справедливые" в лице министра здравоохранения Роберто Сперанцы уже выразили свою поддержку Конте во главе нового кабинета.

Правительство Конте

По сути, новое правительство стало бы третьим для Конте. Он был призван на пост премьера как "третье лицо" после создания компромиссной коалиции между "Движением "5 звезд" и партией "Лига" после выборов в 2018 году, которые не принесли однозначной победы ни одной из политических сил. Этот альянс развалился в августе 2019 года после одностороннего выхода из него лидера "Лиги" Маттео Сальвини, который на пике популярности надеялся на проведение новых выборов. Однако "Движению" удалось достичь соглашения о коалиции с Демократической партией. Ренци, который в прошлом возглавлял Демпартию, способствовал созданию этого альянса, но сразу после формирования коалиционного правительства объявил о создании собственной политической силы.

Примечательно, что во время предыдущего кризиса после выхода из правительства Сальвини Конте публично выразил поддержку занимавший пост президента США Дональд Трамп, с которым у итальянского премьера сложились отношения намного лучше, чем у многих его европейских коллег. Взывая сейчас к "политической ответственности" парламентариев, поддержкой которых Конте хотел бы заручиться, премьер упоминал только вступившего в должность президента США Джозефа Байдена. В частности, Конте указал, что с его приходом в Белый дом "итальянский политический проект укрепляется".

На прошлой неделе нынешний кабинет Конте получил доверие обеих палат парламента, но в Сенате за него проголосовали простым большинством голосов при том, что сенаторы "Живой Италии" воздержались. Вопрос о дополнительных голосах и обновлении правящей коалиции пока остается открытым. 27 января в парламенте должно было состояться голосование по вопросам юстиции, которое грозило провалом для министра юстиции Альфонсо Бонафеде, одного из ключевых министров кабинета, который уже попадал под огонь критики.

Позиции оппозиции

Первоначально представители и "Движения", и Демпартии заявили, что не готовы больше сотрудничать с Ренци. Сам он грозился перейти в оппозицию. Но сейчас возвращение "Живой Италии" в состав правящей коалиции не исключается. Больших возможностей для привлечения "третьих сил" у Конте нет.

Правоцентристская оппозиция в составе партий "Лига", "Вперед, Италия" и "Братья Италии" настаивают на досрочных выборах. В качестве альтернативы они предлагают правительство "национального единства" со своим участием. Какая-либо внешняя поддержка нынешней правящей коалиции даже со стороны наиболее умеренной партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" исключена. Дополнительным фактором сплоченности правого центра и стимулом к проведению выборов в парламент являются грядущие выборы президента республики в начале следующего года. В случае правоцентристского большинства в парламенте после новых выборов у правого центра есть больше возможностей для утверждения своего кандидата, которым может стать Сильвио Берлускони.