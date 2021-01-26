Посол в РФ заявил, что Индия рассчитывает на визит Путина в середине года

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Индию для участия в очередном двустороннем саммите может состояться в середине 2021 года. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма.

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Между странами, отметил он, существует договоренность о том, что Путин посетит Индию для участия в двустороннем саммите. В 2020 году его провести не удалось из-за пандемии коронавируса. "Как только позволит эпидемическая обстановка, обе стороны согласуют конкретную дату визита. Мы надеемся провести саммит к середине года, но опять же это зависит от ситуации с пандемией", - сказал дипломат.

Говоря о том, какие еще визиты российских официальных лиц в Индию и индийских в Россию ожидаются в текущем году, посол подчеркнул, что планируется очень насыщенный календарь. В прошлом году РФ посетили министры обороны и иностранных дел Индии, напомнил он.

"Мы ожидаем визиты высокого уровня начиная с середины февраля. Планируем сделать график встреч межправительственных комиссий по торгово-экономическому, военно-техническому сотрудничеству, подводящих к саммиту где-то в середине года. Это наш предварительный план, но многое будет зависеть от пандемической ситуации", - указал дипломат.