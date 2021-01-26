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Посол в РФ заявил, что Индия рассчитывает очно провести саммит БРИКС в конце года

Бала Венкатеш Варма добавил, что место проведения пока не определено

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Индия надеется провести саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в очном формате в конце 2021 года. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма.

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"Мы хотим провести мероприятия очно, ведь председательство длится целый год. Надеемся, что к саммиту в конце года, благодаря вакцинации и другим профилактическим мерам, пандемия стихнет", - сказал дипломат, добавив, что место проведения пока не определено.

Комментируя приоритеты председательства Индии в объединении, посол отметил, что их формальная презентация состоится позже, однако указал, что одной из целей Индии станет продвижение БРИКС в качестве основной платформы для сотрудничества в многополярном мироустройстве.

"Индия в качестве председателя БРИКС, как всегда, хочет консолидировать объединение как ключевую международную платформу для сотрудничества в многополярном мире в целях изменения ситуации в сфере экономики и здравоохранения после пандемии, но также для усиления синергии контактов между людьми", - пояснил он.

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