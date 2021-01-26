Опрос: рейтинг электоральных симпатий Зеленского упал ниже 20%

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Менее пятой части населения Украины были бы готовы поддержать действующего президента страны Владимира Зеленского, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее время. Его основным конкурентом с рейтингом 15,7% оказался бы предшественник - Петр Порошенко, свидетельствуют обнародованные во вторник данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

"Если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года, <...> Зеленский получил бы 13,4% голосов всех респондентов и 19,8% голосов тех, кто определился с выбором. На втором месте - Порошенко, которого поддержали бы 10,6% всех респондентов и 15,7% тех, кто определился с выбором", - говорится в сообщении социологов. При ответе на этот вопрос подразумевалось голосование в первом туре выборов.

На третьем месте оказалась бы лидер "Батькивщины", бывший премьер-министр Юлия Тимошенко: за нее готовы проголосовать 11,8% тех, кто определился с выбором. За ней следуют сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко - 11%, экс-глава Службы безопасности страны Игорь Смешко - 8,9%, глава политического совета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук - 7,5% и экс-премьер Владимир Гройсман - 5,8%.

По данным социологов, если бы во второй тур выборов вышли Зеленский и Порошенко, победу одержал бы действующий глава государства с 55,2%. Порошенко поддержали бы 44,8%. Если бы во втором туре за победу боролись Порошенко и Бойко, президентом стал бы второй: за него в такой ситуации готовы проголосовать 33,9% опрошенных, а за бывшего президента - 30,1%.

Опрос КМИС проводился 22 января среди респондентов из всех подконтрольных правительству Украины регионов страны. В нем приняли участие 1 005 человек. Статистическая погрешность составляет 3,1%.

Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году. В первом туре он набрал 30,2% голосов, а Порошенко, который стал его соперником во втором туре, - 16%. Во втором туре за Зеленского проголосовали 73,2% избирателей, а Порошенко поддержали 24,5% украинцев. Однако с тех пор популярность нового украинского лидера падает. По данным опроса КМИС, проведенного в конце декабря, его были готовы поддержать 27% респондентов, на второй позиции размещался Бойко с 14,7%, Порошенко был третьим с 13,7%.