Рада приняла закон о всеукраинском референдуме

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Верховная рада приняла во втором чтении закон о всеукраинском референдуме. За соответствующее решение проголосовали 255 депутатов, при 226 необходимых.

Парламент 18 июня 2020 года принял в первом чтении проект закона "О народовластии через всеукраинский референдум", однако ко второму чтению его название сменили на закон "О всеукраинском референдуме". Документ инициировал президент страны Владимир Зеленский.

В законопроекте определены четыре вида всеукраинского референдума, в частности для внесения изменений в Конституцию Украины, решения вопросов общегосударственного значения, изменения территории страны и потери силы закона или отдельных его положений.

Предусмотрено, что на референдум можно выносить только один вопрос. При этом документ запрещает выносить на референдум вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды, а также вопросы налогов, бюджета, амнистии и те, которые относятся к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Всеукраинский референдум объявляется по требованию не менее 3 млн граждан, которые имеют право голоса, соответствующим указом президента страны.