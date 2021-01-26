СМИ: протестующие в Тунисе пытаются штурмовать здание парламента

ТУНИС, 26 января. /ТАСС/. Участники протестных акций в столице Туниса предпринимают попытки штурмовать здание парламента республики. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Hadath.

По его данным, сотрудникам сил безопасности пока удается сдерживать натиск митингующих. Полиция перекрыла улицы, ведущие к зданию парламента. Участники протестов скандируют антиправительственные лозунги, требуя "прекращения репрессий" и освобождения задержанных ранее демонстрантов.

Как сообщил накануне вице-председатель Тунисской лиги по правам человека Бассем Трифи, правоохранительные органы Туниса за минувшую неделю задержали свыше 1 200 участников массовых беспорядков, прошедших в разных регионах республики. По его словам, большинство задержанных принимали участие в мирных акциях протеста, властям удалось задержать лишь единицы тех, кто занимался непосредственно грабежами и вандализмом.

Массовые беспорядки начались вечером 16 января в столичном регионе и ряде провинций Туниса. Участники беспорядков строили баррикады, жгли автомобильные покрышки, сообщалось об актах вандализма и мародерства. В некоторых провинциях Туниса беспорядки продолжились в течение всей прошедшей недели. Для защиты объектов государственной и частной собственности 17 января власти страны ввели в несколько провинций подразделения армии.