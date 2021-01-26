В Раду внесли законопроект, разрешающий на Украине двойное гражданство, в том числе с РФ

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Группа депутатов от правящей партии "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной раде законопроект, легализующий в стране двойное гражданство. Согласно документу, украинцы смогут иметь двойное гражданство и с Россией, но в этом случае будут ограничены в правах.

"Этот законопроект в первую очередь о двойном гражданстве граждан Украины", - пояснил на брифинге в Раде во вторник один из авторов инициативы, депутат Олег Дунда.

Депутат утверждает, что большое число граждан Украины уже имеет второе гражданство, и принятие законопроекта поможет вывести этот факт из тени.

Законопроект допускает двойное гражданство и с Россией, хотя ранее официальная украинская власть эту идею не рассматривала. Однако в документе для владельцев российских паспортов предусмотрены ограничения. "В случае признания СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины) иностранного государства "страной-агрессором" гражданин Украины, имеющий гражданство такой страны, автоматически теряет право на участие в избирательном процессе. Он не может выдвигать свою кандидатуру на выборах и голосовать до отмены такого статуса или отказа от гражданства "страны-агрессора", - заявили на брифинге.

По словам Дунды, вопрос двойного гражданства важен в контексте конфликта в Донбассе. Кроме того, считают авторы инициативы, легализация двойного гражданства поможет государству "вести учет граждан Украины с таким статусом, даст толчок к улучшению отношений и усилению взаимосвязей с украинскими диаспорами в ЕС, США, Канаде, Австралии, Аргентине и других странах, поскольку облегчает получение гражданства Украины этническими украинцами за рубежом". Таких, по приблизительным оценкам, насчитывается не менее 5 млн человек. Законопроект также, по мнению депутатов, позволит активной части украинской диаспоры участвовать в политической жизни Украины, сохраняя при этом свое иностранное гражданство, "что для них является критическим".

Принятие документа, как предполагается, поможет пролить свет на наличие двойного гражданства у представителей политического класса страны и сделает обнародование этого факта обязательным. "Доступ на высшие должности исполнительной власти лицам с иностранным гражданством будут закрыты", - подчеркнули члены "Слуги народа".

Инициатива не нова

Ранее на Украине неоднократно поднимался вопрос двойного гражданства со всеми странами, кроме России. 30 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинской службе новостей ТСН телеканала "1+1" заявил, что "Украине необходимо двойное гражданство, чтобы сохранить связь с миллионами украинцев, выехавших и начавших новую жизнь в других странах". При этом он подчеркнул, что, "безусловно, речь не может идти ни о каком двойном гражданстве с "государством-агрессором" (постановлением парламента таковым признана РФ - прим. ТАСС)".

В мае 2020 года президент Владимир Зеленский призвал Верховную раду рассмотреть законопроект о наличии у украинцев гражданства иной страны. Разработанный в Раде документ предусматривал освобождение определенных категорий лиц от необходимости подавать обязательство прекратить иностранное гражданство при обретении украинского. В частности, это лица, которые проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, а также те, кто имеет гражданство РФ и подверглись в своей стране политическим преследованиям. В документе содержался и ряд положений по упрощению получения украинского гражданства представителями диаспоры.

Законопроект был раскритикован представителями фракции "Европейская солидарность", а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что документ "поставит крест на украинском суверенитете и территориальной целостности". В итоге рассмотрение этого вопроса было отложено на неопределенный срок.

В соответствии с нормами международного права двойное гражданство возможно при наличии соглашения между двумя странами, при котором их граждане обладают паспортами обоих государств. В украинском законопроекте шла речь о возможности для граждан иметь иностранный паспорт, что не предполагает возникновения для них обязанностей и прав по отношению к другому государству.