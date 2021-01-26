Маас выступил против прекращения работы российских парламентариев в ПАСЕ

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил за открытый обмен мнениями в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и против прекращения работы в организации российских парламентариев. Об этом он заявил во вторник, выступая по видеосвязи на пленуме ПАСЕ. Маас сейчас является председателем комитета министров СЕ.

"Разумеется, между нами всегда будут различия во мнениях. Но вы как парламентарии, мы все как демократы обязаны решать эти разногласия друг с другом - на основе уважения, с готовностью к компромиссам и гуманно", - сказал Маас.

"Я совершенно сознательно говорю это в свете дискуссий о сегодняшнем участии некоторых российских парламентариев, - заметил он. - Совет Европы всегда выступал за обмен мнениями, не обращая внимания на идеологические границы. Это означает необходимость открыто выражать критику - и терпеть ее". "Но разрушение мостов, на мой взгляд, - самый плохой вариант", - подчеркнул германский министр. По его мнению, только если поддерживать открытый диалог, то удастся сохранить "Европу мира, сотрудничества и прав человека".

Накануне глава украинской делегации, депутат президентской партии "Слуга народа" Мария Мезенцева выступила с инициативой оспаривания полномочий делегации РФ. Ее запрос поддержали 38 участников заседания из как минимум пяти различных национальных делегаций, что оказалось достаточным для передачи вопроса в Мониторинговый комитет ПАСЕ. При этом 61 парламентарий выступил против этой инициативы.

Теперь комитету ПАСЕ по мониторингу предстоит подготовить доклад и проект соответствующей резолюции. До момента оглашения доклада и принятия резолюции делегация обладает всеми правами (может участвовать в заседании, выступать и голосовать). Она не имеет права голосовать лишь по проекту резолюции, которая оспаривает ее собственные полномочия. Дебаты состоятся 28 января.