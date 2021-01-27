Представителя посольства РФ вызвали в МИД Азербайджана из-за высказываний Милонова

БАКУ, 27 января. /ТАСС/. Временный поверенный в делах России в Баку был вызван в азербайджанский МИД в связи с высказываниями депутата Госдумы Виталия Милонова в адрес Азербайджана. Об этом сообщила во вторник пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"На встрече перед временным поверенным был поднят вопрос об использовании членом Госдумы РФ от правящей партии "Единая Россия" Виталием Милоновым в интервью армянским СМИ неприемлемых выражений в адрес азербайджанского государства и народа, решительно осуждено такое поведение члена Госдумы", - говорится в сообщении.

Как считают в МИД, "очередной провокационный шаг Милонова против Азербайджана абсолютно противоречит отношениям высокого уровня между двумя государствами". Также было отмечено, что мнение депутата не отражает официальную позицию Москвы, и "подобные шаги преследуют цель нанести ущерб отношениям между двумя странами и воспрепятствовать реализации достигнутых договоренностей (по Карабаху)".

В октябре прошлого года МИД Азербайджана включил Виталия Милонова в список персон нон-грата из-за несогласованного с Баку посещения Нагорного Карабаха.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября прошлого года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместили российских миротворцев.