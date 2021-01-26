Трюдо пообещал защищать экономические интересы Канады от любых действий США

ОТТАВА, 26 января. /ТАСС/. Правительство Канады будет защищать национальные интересы страны от возможных протекционистских действий новой администрации США. Об этом во вторник заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Мы продолжим быть эффективными и будем отстаивать канадские интересы и при новой администрации [президента Джо Байдена]", - сказал он. Трюдо напомнил, что при президентстве Дональда Трампа Канада столкнулась с "непредсказуемым и очень протекционистским" подходом со стороны своих южных соседей, но смогла защитить свои национальные экономические интересы. Премьер-министр также выразил надежду на плодотворное сотрудничество с Байденом, так как, по его словам, у них с ним много общих взглядов на различные проблемы.

Байден выступает за возвращение производства на территорию США. Его план "Покупай американское" предлагает выделение $400 млрд на стимулирование промышленности внутри страны и $300 млрд на исследования и разработку новых технологий, включая электромобили и сети 5G. При его реализации будет создано предположительно свыше 1 млн новых рабочих мест. В Канаде уже опасаются, что реализация этого плана может затронуть канадских производителей, торгующих с США.