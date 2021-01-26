Блинкена утвердили на пост госсекретаря

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Сенат Конгресса США во вторник утвердил выдвинутую президентом Джозефом Байденом кандидатуру Энтони Блинкена на пост руководителя Госдепартамента. Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа.
Кандидатуру поддержали 78 сенаторов, против выступили 22 законодателя. В ближайшее время 58-летний Блинкен будет приведен к присяге.
Детали биографии
Блинкен родился 16 апреля 1962 года в Нью-Йорке в еврейской семье. Его предки по отцовской линии эмигрировали в США из России.
В администрации 42-го президента США Билла Клинтона Блинкен работал в аппарате Совета национальной безопасности при Белом доме, он был специальным помощником президента по внешнеполитическим вопросам, старшим директором по европейским делам, а затем - по стратегическому планированию. В 2002-2008 годах будущий госсекретарь руководил аппаратом демократической фракции комитета по иностранным делам Сената. В этот период председателем комитета был нынешний глава государства, в него также входил и Барак Обама, ставший впоследствии 44-м президентом США.
Когда в 2009 году последний стал американским лидером, а Байден занял пост вице-президента, Блинкен сначала получил должность помощника вице-президента по национальной безопасности. Но уже в 2013 году он стал заместителем помощника по нацбезопасности главы государства. Тогда Байден так охарактеризовал его: "Блинкен может делать любую работу. Тони Блинкен - суперзвезда, и это не преувеличение. Президент признал это после четырех лет работы со мной и украл его у меня". В 2015-2017 годах Блинкен был заместителем тогдашнего госсекретаря Джона Керри. В ходе президентской кампании 2020 года Блинкен входил в избирательный штаб Байдена, был его советником по международным вопросам.
Позиция по России
На прошлой неделе на слушаниях в Сенате Блинкен заявил, что возродит международные альянсы для противостояния "угрозам, исходящим от России и Ирана". По его словам, администрация Байдена будет делать все возможное, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток - 2", и намерена пытаться убедить в этом партнеров в Евросоюзе. Он также добавил, что власти США намерены рассмотреть возможность ужесточения односторонних санкций в отношении России. По версии дипломата, шаги и политика Москвы представляют собой вызов для Соединенных Штатов, в связи с чем Вашингтон намерен уделять данному вопросу значительное внимание.
Новый госсекретарь утверждал, что США должны оказывать помощь Украине как из-за ее взаимоотношений с Россией, так и с целью борьбы с коррупцией и укрепления государственных органов управления. Он считает, что Соединенные Штаты должны держать двери НАТО открытыми для таких стран, как Грузия.