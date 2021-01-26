Блинкена утвердили на пост госсекретаря

В администрации 42-го президента США Билла Клинтона Блинкен работал в аппарате Совета национальной безопасности при Белом доме, он был специальным помощником президента по внешнеполитическим вопросам, старшим директором по европейским делам, а затем - по стратегическому планированию. В 2002-2008 годах будущий госсекретарь руководил аппаратом демократической фракции комитета по иностранным делам Сената. В этот период председателем комитета был нынешний глава государства, в него также входил и Барак Обама, ставший впоследствии 44-м президентом США.

Когда в 2009 году последний стал американским лидером, а Байден занял пост вице-президента, Блинкен сначала получил должность помощника вице-президента по национальной безопасности. Но уже в 2013 году он стал заместителем помощника по нацбезопасности главы государства. Тогда Байден так охарактеризовал его: "Блинкен может делать любую работу. Тони Блинкен - суперзвезда, и это не преувеличение. Президент признал это после четырех лет работы со мной и украл его у меня". В 2015-2017 годах Блинкен был заместителем тогдашнего госсекретаря Джона Керри. В ходе президентской кампании 2020 года Блинкен входил в избирательный штаб Байдена, был его советником по международным вопросам.

Позиция по России

На прошлой неделе на слушаниях в Сенате Блинкен заявил, что возродит международные альянсы для противостояния "угрозам, исходящим от России и Ирана". По его словам, администрация Байдена будет делать все возможное, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток - 2", и намерена пытаться убедить в этом партнеров в Евросоюзе. Он также добавил, что власти США намерены рассмотреть возможность ужесточения односторонних санкций в отношении России. По версии дипломата, шаги и политика Москвы представляют собой вызов для Соединенных Штатов, в связи с чем Вашингтон намерен уделять данному вопросу значительное внимание.

Новый госсекретарь утверждал, что США должны оказывать помощь Украине как из-за ее взаимоотношений с Россией, так и с целью борьбы с коррупцией и укрепления государственных органов управления. Он считает, что Соединенные Штаты должны держать двери НАТО открытыми для таких стран, как Грузия.