СМИ: в Киргизии задержали экс-премьера Абылгазиева

БИШКЕК, 26 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев задержан по подозрению в незаконном обогащении. Об этом во вторник сообщило агентство 24.kg.

По данным агентства, ранее во вторник он был вызван на допрос, после чего ему вручили уведомление о подозрении в незаконном обогащении. Кроме того, как уточняется в сообщении, Абылгазиев проходит по делу, связанному с золоторудным месторождением Кумтор.

Абылгазиев возглавлял киргизское правительство с 2018 года до июня 2020 года. 15 июня прошлого года он добровольно подал в отставку.

В середине октября 2020 года после того, как прежние власти сложили свои полномочия в результате протестов, последовавших за парламентскими выборами, Абылгазиеву был запрещен выезд за пределы республики. Как тогда пояснили ТАСС в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями страны, запрет являлся стандартной процедурой в случае начала досудебного разбирательства по какому-либо делу.