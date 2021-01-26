Байден заявил о готовности работать с НАТО в сферах, касающихся России, Ирака, Афганистана

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом выразил готовность взаимодействовать с союзниками по Североатлантическому альянсу в сферах, которые, в частности, касаются России, Ирака и Афганистана. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой Белого дома.

Как отмечается в документе, американский лидер заявил о "намерении проводить консультации и взаимодействовать с союзниками по всему спектру представляющих взаимный интерес вопросов в сфере безопасности, в их числе Афганистан, Ирак и Россия". Байден "подтвердил приверженность США" принципу коллективного ответа со стороны всех входящих в НАТО государств в случае нападения на одно из них. Он также заявил о готовности "укреплять трансатлантическую безопасность". В заявлении говорится, что Байден "подчеркнул важность противодействия новым угрозам, в том числе касающимся изменения климата, вопросов здравоохранения в мировом масштабе".

Информацию о состоявшемся разговоре также распространила пресс-служба НАТО. Как говорится в ее сообщении, Байден и Столтенберг среди прочего обсудили противодействие международному терроризму, борьбу с пандемией, противостояние с Китаем, а также выступили "за сохранение тенденции к увеличению оборонных расходов альянса". Столтенберг также высказался "за усиление альянса, которое будет обсуждаться на саммите глав государств НАТО позднее в этом году", сообщили в пресс-службе. По информации дипломатических источников, саммит пройдет в Брюсселе в марте, однако НАТО пока официально этого не подтвердила.

Пресс-служба Пентагона на прошлой неделе сообщила, что новый министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре со Столтенбергом подчеркнул важность альянса для Вашингтона и обсудил миссии в Афганистане и Ираке.

Генсек НАТО ранее заявил в интервью телеканалу CNBC, что считает Байдена убежденным сторонником Североатлантического альянса, а потому ожидает дальнейшего укрепления этой организации при новой американской администрации.