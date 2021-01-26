Politico: пребывание Нацгвардии в Вашингтоне продлили до конца марта

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Пребывание бойцов Национальной гвардии США в Вашингтоне продлено до конца марта. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета Politico.

Она ссылается на имеющийся в ее распоряжении документ, подписанный 25 января командующим Бюро Национальной гвардии США генерал-майором Уильямом Уокером. Кроме того, по свидетельству Politico, она получила подтверждение в пресс-службе Нацгвардии. Уокер предупредил подразделения Национальной гвардии о том, что в Вашингтоне им предстоит находиться по меньшей мере до конца марта с целью "продолжения поддержки" властей столичного округа Колумбия, а также федерального правительства "в ходе ожидающихся <...> демонстраций и акций гражданского неповиновения".

Как заявил в понедельник временно исполняющий обязанности министра Сухопутных войск США Джон Уитли, в округе Колумбия будут оставаться в предстоящие как минимум полтора месяца до 5 тыс. бойцов Национальной гвардии. К инаугурации нынешнего президента США Джо Байдена, состоявшейся 20 января на ступенях Капитолия в Вашингтоне, в американскую столицу перебросили около 25 тыс. бойцов Национальной гвардии. При этом учитывались беспорядки, произошедшие на Капитолийском холме 6 января.

Части американской Нацгвардии расквартированы в каждом штате, они подчиняются губернаторам и президенту. Нацгвардия является организованным резервом Сухопутных войск и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, например, для ликвидации последствий стихийных бедствий, поддержания правопорядка.