В Белом доме заявили, что разговор между лидерами США и РФ состоялся по инициативе Байдена

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Телефонный разговор между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным состоялся во вторник по инициативе американского лидера. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.

"Он [Байден] позвонил президенту Путину сегодня [во вторник] во второй половине дня с намерением обсудить нашу готовность продлить ДСНВ на пять лет, а также подтвердить нашу решительную поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России, а также поднять вызывающие обеспокоенность вопросы", - сказала Псаки, пообещав опубликовать заявление Белого дома по итогам прошедших переговоров.

По словам пресс-секретаря Белого дома, Байден планировал обсудить с российским лидером продление российско-американского двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), а также ситуацию вокруг Украины, Алексея Навального, американские выборы и другие вопросы.

Как сообщила ранее во вторник пресс-служба Кремля, в ходе беседы Путин и Байден обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, выразили удовлетворение обменом нотами между двумя странами о продлении ДСНВ и условились о продлении контактов. Кроме того, российский лидер поздравил Байдена с началом работы на посту президента США.