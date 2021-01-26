Членов Сената Конгресса США привели к присяге в рамках процедуры импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Члены Сената Конгресса США приведены во вторник к присяге в рамках процесса импичмента уже бывшего американского президента Дональда Трампа. Трансляцию церемонии вели в прямом эфире американские телекомпании.

Сам процесс начнется после 8 февраля. Председателем на нем будет сенатор-демократ Патрик Лихи (от штата Вермонт). Сенаторы будут фактически выполнять функции членов суда присяжных. Палата представителей Конгресса выступит в качестве стороны обвинения.

В понедельник представители нижней палаты Конгресса передали в Сенат резолюцию об импичменте Трампа. Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Статья обвинения в резолюции одна - подстрекательство к мятежу.

Резолюцию об импичменте Трампа контролируемая Демократической партией Палата представителей одобрила 13 января. Первую попытку отстранить его от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.

На этот раз процедура импичмента инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден.