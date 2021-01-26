Сенат США отклонил попытку республиканца признать импичмент Трампа неконституционным

Против рассмотрения инициативы республиканца проголосовали 55 сенаторов, 45 выступили за то, чтобы дать ей ход. Для того чтобы отклонить ее, было достаточно простого большинства голосов (51). Пять сенаторов-республиканцев при этом отступились от партийной линии и проголосовали против предложения своего однопартийца вместе с демократами.

Пол добивался признания процесса в отношении Трампа противоречащим конституции, поскольку бывший президент уже не занимает государственный пост, в связи с чем, по мнению законодателя, нет никакого смысла в его отстранении от этой должности. "Начиная с полудня прошлой среды (20 января - прим. ТАСС) Дональд Трамп не занимает ни одну из должностей, перечисленных в конституции, он является частным гражданином", - пояснил сенатор.

В свою очередь, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) возразил Полу, приведя в качестве примера прецедент с процедурой импичмента министра обороны США Уильяма Белнапа в 1876 году. Белнап, по его словам, ушел в отставку еще до начала процесса в Сенате, однако верхняя палата, несмотря на это, продолжила процедуру. "История и прецеденты четко дают понять, что у Сената есть полномочия для того, чтобы проводить процесс в отношении бывших чиновников. И основанием для этого служит просто здравый смысл", - убежден он.

Резолюция об импичменте Трампа была принята Палатой представителей Конгресса США 13 января, в минувший понедельник конгрессмены передали документ в Сенат. Статья обвинения в резолюции одна - подстрекательство к мятежу. Процедура импичмента была инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.