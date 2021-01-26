В Белом доме заявили, что Байден и Путин условились поддерживать устойчивые контакты

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин во вторник во время телефонного разговора договорились поддерживать устойчивые контакты. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома по итогам переговоров глав двух государств.

"Два президента договорились поддерживать открытые и устойчивые контакты в будущем", - отмечается в документе.

Кроме того, подчеркнули в Белом доме, главы государств договорились о том, чтобы их "команды приняли срочные меры" с тем, чтобы завершить к 5 февраля процесс продления на пять лет российско-американского двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). "Они также договорились изучить возможность обсуждения вопросов стратегической стабильности по целому ряду проблем, связанных с контролем над вооружениями и возникающими проблемами в сфере безопасности", - говорится в заявлении.

"Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут решительно действовать в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, которые наносят вред нам или нашим союзникам", - заключили в Белом доме.

По инициативе США

Ранее на брифинге для журналистов пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки заявила, что телефонный разговор между двумя президентами состоялся по инициативе Вашингтона. "Он [Байден] позвонил президенту Путину сегодня [во вторник] во второй половине дня с намерением обсудить нашу готовность продлить ДСНВ на пять лет, а также подтвердить нашу решительную поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России, а также поднять вызывающие обеспокоенность вопросы", - сказала Псаки.

Байден обсудил с российским лидером ситуацию вокруг Украины и поднял вопросы, связанные с масштабной кибератакой на американские госструктуры и крупнейшие компании, возможным вмешательством в прошедшие в ноябре прошлого года американские всеобщие выборы. Кроме того, он обсудил ситуацию вокруг Алексея Навального, прошедшие на выходных в России незаконные акции протеста, а также утверждения американских СМИ, согласно которым некое подразделение российской военной разведки якобы побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в России) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане.

Как сообщила ранее во вторник пресс-служба Кремля, в ходе беседы Путин и Байден обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, выразили удовлетворение обменом нотами между двумя странами о продлении ДСНВ и условились о продлении контактов. Кроме того, российский лидер поздравил Байдена с началом работы на посту президента США.

Подозрения США

Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес.

Как стало известно ранее, программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте 2020 года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds. Среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".

Газета The New York Times выступила 26 июня прошлого года с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в России) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Песков назвал упомянутые утверждения ложью и "абсолютной уткой". МИД РФ 27 июня охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.

О ситуации вокруг Навального

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что комментарии западных политиков о возвращении в Россию Навального призваны "отвлечь внимание от глубокого кризиса", в котором оказались их страны.

Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел на рейсе "Победы" из Берлина.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику "Шарите". Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Между тем Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией.