Глава МИД Азербайджана и госсекретарь МИД Франции обсудили ситуацию в Карабахе

БАКУ, 26 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан обсудили на переговорах в Баку выполнение трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, сообщает во вторник пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, а также вопросы, связанные с выполнением пунктов трехсторонних заявлений лидеров и глав МИД России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 и 10 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Байрамов проинформировал французскую делегацию о позиции Баку по установлению мира в регионе и новых возможностях для сотрудничества. "В ходе встречи также обсуждались вопросы из двусторонней повестки", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. Десятки тысяч жителей Карабаха, оставившие свои дома во время боевых действий, вернулись назад с помощью миротворческого контингента.