ПАСЕ подтвердила изменение устава для борьбы с нарушением правил Совета Европы

СТРАСБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Участники зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) одобрили во вторник резолюцию о внесении изменений в устав организации. Эти изменения необходимы для начала работы принятого в прошлом году трехстороннего механизма реагирования на нарушение устава Совета Европы.

Главная цель трехстороннего механизма, согласно резолюции, заключается в том, чтобы через диалог обеспечить выполнение страной-участницей своих обязательств перед организацией и соответствие ее принципам, чтобы избежать применения санкций. Она подразумевает несколько этапов переговоров и консультаций, однако в конечном счете может привести к решению действовать в соответствии со статьей 8 устава Совета Европы, определяющей приостановку участия в работе и выхода страны из организации. Поэтому лишь самые серьезные нарушения основных принципов и ценностей, закрепленных в уставе Совета Европы, могут обосновать решение ассамблеи инициировать дополнительную совместную процедуру относительно страны-участницы.

Российские парламентарии в то же время выразили недовольство тем, что в итоговой резолюции, которая формально закрепляет данный механизм, согласованный еще в прошлом году, в уставе организации, отсутствует положение об отмене возможности оспаривать полномочия национальных делегаций.

"Мы считаем, что необходимо убрать это оспаривание полномочий, которое превращается в украинский цирк каждый год. Либо это, либо трехсторонний механизм. Нельзя присвоить себе и то и то и пытаться этим манипулировать, - заявил корреспонденту ТАСС глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. - Конечно, они не хотят. Это считается таким завоеванием ассамблеи, а я считаю, что это просто самоприсвоенные полномочия, которые не отвечают уставу Совета Европы".

Он подтвердил, что даже после принятия необходимых для начала функционирования механизма изменений в регламенте ПАСЕ у ее участников все равно останется возможность продолжать каждую сессию оспаривать полномочия российских парламентариев. "Мы против этого возражаем, да и в комитете министров другая позиция. Нас в целом не устраивает такая резолюция из-за этой позиции, из-за того, что остаются эти двойные санкции. Но важно, что решение о начале трехсторонней процедуры все равно принимает именно комитет министров", - пояснил он.

Механизм в действии

Если же ПАСЕ, комитет министров или генеральный секретарь СЕ все же решат запустить данный механизм, то сразу же после этого состоится встреча председателей первых двух органов с генсеком СЕ, и в течение четырех недель в страну, против которой начато разбирательство, будет направлена "миссия высокого уровня" для обсуждения разногласий. Если компромисс не будет найден, то в следующие восемь недель генеральный секретарь СЕ должен будет разработать план действий, на реализацию которого отводится девять месяцев после ее принятия комитетом министров.

На финальном этапе, если все три стороны не придут к выводу, что государство-участник урегулировало вызывающие обеспокоенность вопросы, комитет министров должен будет принять решение в рамках статьи 8 устава СЕ. Если речь будет идти о приостановке представительства этой страны, то она сможет вернуться к работе, подтвердив, что все нарушения устава устранены. Если же ее было решено исключить из организации, то тогда руководству страны придется заново подавать заявку на вступление в Совет Европы.

Для внедрения механизма, согласно резолюции, не потребуется менять устав организации. Однако "любые необходимые для выполнения настоящей резолюции изменения будут внесены в регламент" ПАСЕ посредством отдельной резолюции, уточняется в заключении. Как только будет принята последняя упомянутая резолюция и будет вынесено соответствующее решение комитета министров, процедура вступит в силу.