Глава МИД Австрии приветствовал согласие России и США продлить ДСНВ

ВЕНА, 27 января. /ТАСС/. Достижение договоренности России и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) стало важным сигналом для всеобщей безопасности. Об этом заявил во вторник глава МИД Австрии Александер Шалленберг, реагируя на соответствующую договоренность между Москвой и Вашингтоном.

Что нужно знать о Договоре о стратегических наступательных вооружениях

По словам австрийского министра, 2021 год "начинается с важных шагов против спирали ядерного вооружения". "Это важный сигнал и выигрыш для безопасности всех нас", - подчеркнул Шалленберг, заявление которого распространило Австрийское агентство печати.

Шалленберг вновь подтвердил позицию официальной Вены о желании остаться площадкой для проведения российско-американских стратегических переговоров. "<...> Мы останемся в распоряжении, как мы это делали ранее, в качестве принимающей стороны стратегических переговоров между США и Россией", - сказал министр.

"Теперь от обладающих ядерным оружием государств требуются новые импульсы, - отметил министр. - Мир находится в опасной спирали ядерных вооружений, арсеналы расширяются и модернизируются. Но нам нужно прямо противоположное: больше контроля и разоружение".

Министр также подчеркнул, что продление ДСНВ "на пять лет - это передышка, но она должна быть использована для разработки договора на более широкой основе". "Застой из-за увеличения угроз ядерного оружия и их гуманитарных последствий опасен для жизни", - резюмировал он.

Во вторник президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ на пять лет - до 5 февраля 2026 года. Путин и президент США Джозеф Байден в ходе состоявшегося телефонного разговора выразили удовлетворение обменом нотами между двумя странами о продлении договора.