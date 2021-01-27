В МИД Великобритании заявили о поддержке ДСНВ

ЛОНДОН, 27 января. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. МИД Великобритании приветствует достижение договоренности России и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) и заявляет, что будет поддерживать договор. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник представитель Форин оффиса, комментируя соответствующую договоренность между Москвой и Вашингтоном.

"Мы приветствуем предложение США продлить новый договор СНВ с Россией. Договор внес важный вклад в стратегическую стабильность, прозрачность и укрепление доверия. Мы будем поддерживать договор и продление его надежного механизма проверки", - сообщили в британском внешнеполитическом ведомстве.