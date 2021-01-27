Власти США вскоре закупят еще по 100 млн доз вакцин у Moderna и Pfizer

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Власти США рассчитывают в скором времени закупить еще по 100 млн доз вакцин от коронавируса, разработанных компаниями Moderna и Pfizer. Об этом президент США Джо Байден заявил во вторник, выступая в Белом доме.

"Это еще 100 млн доз вакцины от Pfizer и 100 млн доз от Moderna. <...> Мы ожидаем, что эти дополнительные 200 млн доз будут поставлены летом", - сказал Байден. Американский лидер уточнил, что указанные дозы препаратов уже "заказаны" и выразил надежду на то, что администрация вскоре "сможет подтвердить закупку".

Президент США пояснил, что таким образом общее число заказанных властями доз вакцин от коронавируса увеличится "с 400 млн <...> до 600 млн". "Этого количества вакцин достаточно, чтобы полностью привить 300 [млн] американцев к концу лета или началу осени (для вакцинации необходимо введение двух доз препаратов - прим. ТАСС)", - добавил Байден.

Он также сообщил, что власти увеличат поставку доз вакцин от коронавируса штатам и территориям до 10 млн еженедельно. "Программа вакцинации [доставшаяся от прошлой администрации США] оказалась в худшем состоянии, чем мы ожидали, - сказал Байден. - <...> После рассмотрения нынешней ситуации с обеспечением вакцинами, планами производства, я хочу объявить о том, что мы увеличим отправку доз вакцин штатам и территориям с 8,6 млн до, минимум, 10 млн еженедельно. Начиная со следующей недели, мы увеличим еженедельные поставки на 1,4 млн доз".

"Суровая правда состоит в том, что пройдут месяцы, пока большинство американцев получит вакцину. В течение ближайших месяцев не вакцины, а маски будут лучшей защитой от коронавируса, - отметил Байден. - Как заявили эксперты, ношение масок до апреля поможет сохранить 50 тыс. жизней. Поэтому я поручил носить маски в течение предстоящих 100 дней".

По мнению президента, ситуация с коронавирусом до наступления позитивных тенденций еще ухудшится. "Несмотря на наши усилия, мы столкнемся с ухудшением [ситуации]. <...> Смертность, вероятно, увеличится до 500 тыс. к концу февраля. Число случаев продолжит расти, - сказал он. - Пройдут месяцы до изменения ситуации. Но мы пройдем через это и победим пандемию".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 25 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 424 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.