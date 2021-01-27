Республиканец считает, что импичмент Трампа обречен на провал

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Результаты сегодняшнего голосования в Сенате Конгресса США продемонстрировали, что попытка импичмента бывшего американского президента Дональда Трампа заранее обречена на провал в верхней палате американского законодательного органа. Такое мнение высказал во вторник республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки), пытавшийся признать процесс отстранения бывшего американского лидера от должности задним числом неконституционным.

Попытка сделать это провалилась, поскольку инициативе не был дан ход. Против ее рассмотрения проголосовали 55 сенаторов, в том числе пять однопартийцев Пола. Для того, чтобы отклонить предложение, было достаточно простого большинства голосов (51 из 100).

Тем не менее, республиканец воспринял такой итог как позитивный знак. Дело в том, что для вынесения окончательного вердикта по импичменту в Сенате потребуются 2/3 голосов (не менее 67 из 100). Поскольку 45 республиканцев во вторник поддержали Пола и тем самым по сути согласились с тем, что считают процесс неконституционным, это означает, что с большой степенью вероятности демократы при итоговом голосовании не смогут заручиться поддержкой 67 сенаторов. Как отмечает газета The Washington Post, Пол, инициировав голосование, стремился по сути провести своеобразную проверку, сможет ли он получить поддержку по крайней мере 34 республиканцев. По словам Пола, расклад, который в итоге получился, свидетельствует о том, что "процесс по импичменту заранее обречен на провал".

Как отмечает The Washington Post, до голосования сенаторы-республиканцы провели закрытую встречу с профессором права Университета Джорджа Вашингтона Джонатаном Терли, которому удалось убедить многих из них в том, что бывшего президента с точки зрения закона нельзя подвергнуть процедуре импичмента.

По итогам голосования выяснилось, что инициативу Пола в итоге поддержало больше республиканцев, чем можно было бы ожидать. Так, в ее поддержку высказался, например, и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, ранее признававший, что Трамп, по его мнению, спровоцировал толпу на участие в беспорядках у Капитолия 6 января.

Теперь ряд республиканцев убежден, что от итогового голосования по импичменту можно в принципе отказаться, поскольку то, что Трамп будет оправдан, заранее понятно. Так, Рон Джонсон (от штата Висконсин) заявил, что надеется на то, что демократы после сегодняшнего голосования задумаются, стоит ли им вообще продолжать процедуру. "Я надеюсь, что мои коллеги взглянут на это с точки зрения того, разумно ли вообще делать это. Я надеюсь, что мы можем завершить все прямо сейчас", - приводит его слова издание.

Процесс в Сенате

Резолюция об импичменте Трампа была принята Палатой представителей Конгресса США 13 января, в минувший понедельник конгрессмены передали документ в Сенат. Статья обвинения в резолюции одна - подстрекательство к мятежу. Процедура импичмента была инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.