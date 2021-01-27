Около 100 человек пострадали в Нью-Дели в ходе протестов фермеров

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 января. /ТАСС/. Не менее 86 полицейских пострадали в Нью-Дели в ходе столкновений с полицией, начавшихся во вторник во время протестов фермеров. Об этом сообщает в среду телеканал NDTV со ссылкой на источники в полиции города. Полиция также сообщила, что было разбито восемь автобусов, в том числе полицейских, и 17 частных автомобилей.

В свою очередь, как сообщили ТАСС участники протестов, в больницах в тяжелом состоянии остаются более 20 пострадавших со стороны протестовавших фермеров. "Наших более 20 человек тяжело ранено. В больнице говорят, что состояние некоторых тяжелое", - сказал участник протестов в районе Красного форта Хира Сингх.

Утром в среду городская полиция возбудила 15 дел о беспорядках и вандализме в ходе так называемого марша тракторов в День республики, который организовали объединения и профсоюзы крестьян и фермеров, протестовавших против принятых в сентябре законов о сельском хозяйстве.

Минувшей ночью полиция провела несколько раундов встреч с руководством главного организатора протестов - организации "Саньюкт Кисан Морчха" ("Объединенный крестьянский фронт"). Сообщается, что стороны пришли к определенным соглашениям. Руководство организации сообщило, что не будет поводить тракторный митинг вечером и ночью в городе. Представители фронта заявили, что в мирное движение крестьян "проникли антисоциальные элементы".

По данным властей, беспорядки начались, когда фермеры, стоявшие лагерями вокруг столицы, добились права провести 26 января мирную акцию в Нью-Дели с 12:00 по местному времени (09:30 мск), однако некоторые из них начали прорываться в город с раннего утра, полиция принялась их останавливать. Столкновения произошли в шести районах города. Группа протестующих на тракторах, в основном из числа сикхов-пенджабцев, двинулась в центр Нью-Дели, они дошли до Красного форта (историческая крепость - символ города), взобрались на его валы и водрузили религиозный сикхский флаг на столбе снаружи крепости. Также предпринимались попытки поднять флаги на купола форта. Полиция же выдавила протестующих с территории крепости.

Полиция остается на улицах

"Мы будем протестовать сколько нужно - еще месяц, полгода, год. Мы не хотим насилия, мы хотим отмены неправильных законов", - сказал ТАСС один из фермеров-участников протестов по имени Рави.

В ходе столкновений погиб один человек. Как сказали ТАСС участники протестов, погибший, молодой человек по имени Навдип Сингх, был застрелен полицией. Однако полицейский офицер Пракаш опроверг ТАСС эту информацию. По его версии, Навдип был раздавлен перевернувшимся трактором. "Мы не стреляли в толпу из огнестрельного оружия. Мы использовали газ и травматическое оружие", - сказал он.

Повышенные меры безопасности действовали в городе до поздней ночи, ряд районов были полностью блокированы. Полиция перегораживала дороги блоками, не пропускала транспорт. Только ночью передвижение стало более-менее свободным.

Утром в Нью-Дели ситуация остается спокойной. Но на улицах и перекрестках дежурят полицейские наряды, в том числе представители спецназа по борьбе с массовыми беспорядками. Полицейские сидят у дорог с щитами и дубинками, видны и спецавтомобили с водометными пушками. При этом ряд районов города остается перекрытым. Жители города опасаются продолжения беспорядков.

Тысячи представителей объединений фермеров и крестьян с конца ноября прошедшего года проводят акции протеста у границ столичного округа Дели, требуя отменить новые законы о сельском хозяйстве. Официально законы предусматривают повышение доходов фермеров путем предоставления им возможности продавать свою продукцию на коммерческом рынке в любой точке страны. Но протестующие полагают, что на деле эти законы дают большую власть перекупщикам, а также приведут к отмене гарантированной минимальной закупочной цены на сельхозпродукцию. Несколько раундов переговоров с центральными властями пока ни к чему не привели: протестующих интересует лишь полная отмена законов, в то время как правительство готово обсуждать только поправки к ним.