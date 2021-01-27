На Украине против Байдена и Порошенко открыли два уголовных дела

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Два уголовных дела зарегистрированы на Украине в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и президента США Джозефа Байдена по подозрению во вмешательстве в деятельность одного из бывших генеральных прокуроров. Об этом сообщил адвокат экс-президента Игорь Головань.

"22 января, через два дня после инаугурации президента США, зарегистрировали два новых уголовных дела, касающихся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины со стороны Порошенко и Байдена", - цитирует его в среду интернет-портал Klymenko Time в своем Telegram-канале. Адвокат назвал эти дела инициативой внефракционного депутата Рады Андрея Деркача.

В мае 2020 года Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, свидетельствовали о влиянии Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. Деркач настаивал, что материалы он получил от журналистов, а саму запись делал лично Порошенко. После публикаций "пленок Деркача" США внесли депутата Рады в санкционный список за вмешательство в выборы американского президента. В Министерстве финансов США тогда сообщили, что Деркач якобы уже более 10 лет работает на российские спецслужбы. Политик назвал санкции местью.

С именем Байдена на Украине связывают скандал с увольнением генпрокурора Виктора Шокина в 2016 году. Будучи вице-президентом США, он якобы давил на Порошенко и требовал освободить главу надзорного ведомства от должности, в противном случае Киев мог лишиться кредитных гарантий Вашингтона на $1 млрд. В свою очередь необходимость отправить Шокина в отставку вызвал интерес Генпрокуратуры к деятельности сына Джозефа Байдена Хантера в руководстве украинской газовой фирмы Burisma.

11 января Минфин США объявил о санкциях в отношении семи граждан Украины и четырех информационных ресурсов в связи с вмешательством в американские выборы. По версии американской стороны, лица и организации, против которых были введены санкции, являются частью якобы "связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к Андрею Деркачу". В список были внесены бывшие представители правительства Украины Константин Кулик, Александр Онищенко и Андрей Телиженко, действующий член парламента Украины от правящей партии "Слуга народа" Александр Дубинский, а также помощники Деркача Петр Журавель, Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко. Кроме того, под санкции попали информационные порталы Only News и "Скептик", которыми владеет Журавель, а также Nabu Leaks и "Эра-медиа", которые, по версии Вашингтона, "распространяли ложные сведения в интересах Деркача".