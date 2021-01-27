МИД КНР приветствовал решение России и США продлить СНВ-3

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Правительство Китая приветствует решение России и США продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом в среду на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китай приветствует договоренность США и России продлить СНВ-3. Его продление будет содействовать поддержанию глобальной стратегической стабильности, международного мира и безопасности, что соответствует всеобщим ожиданиям международного сообщества", - сказал он.

"Китай надеется, что стороны как можно скорее завершат процесс продления договора. США и Россия, как обладатели крупнейших ядерных арсеналов в мире, на которых приходится более 90% таких вооружений, должны последовать международному консенсусу и выполнить свои важнейшие обязательства в сфере ядерного разоружения, значительно и существенно сократить свои арсеналы ядерного оружия, чтобы создать условия для реализации всеобъемлющего и полного ядерного разоружения", - отметил дипломат.

В то же время Чжао Лицзянь указал, что Китай пока не планирует принимать участие в трехсторонних переговорах о сокращении ядерных вооружений. "Позиция КНР по этому вопросу последовательна и ясна", - кратко сказал он в ответ на вопрос журналистов о том, планирует ли Китай изменить свою позицию.

В июле 2020 года директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявлял, что Пекин не будет принимать участие в трехсторонних переговорах о контроле над вооружениями с США и Россией, пока они не сократят свои ядерные арсеналы до паритетного с Китаем уровня.