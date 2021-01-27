Пашинян поблагодарил правительство РФ за внедрение программы "Путешествую без COVID-19"

ЕРЕВАН, 27 января. /ТАСС/. Правительство Армении благодарно кабмину России за содействие внедрению мобильного приложения "Путешествую без COVID-19", которое позволит гражданам республики с 1 февраля пересекать воздушную границу с РФ при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию в электронном виде. Об этом в среду заявил на его заседании премьер-министр Никол Пашинян.

"Это очень важная программа, и я хочу поблагодарить коллег из Евразийского экономического союза и правительство РФ. По сути, решение принято, остаются некоторые технические нюансы", - сказал он.

Правительство РФ во вторник внесло изменения в свое распоряжение о противоэпидемических мерах, позволяющие гражданам Армении и Белоруссии въезжать в Россию через воздушные пункты пропуска с 1 февраля по 1 марта, предоставив отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию, отображаемый в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19". Приложение разработано Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития, возглавляемым экс-главой Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном.