Обвиняемого в нападении на сотрудника ОМОН в Минске приговорили к пяти годам колонии

МИНСК, 27 января. /ТАСС/. Суд Ленинского района Минска приговорил Виктора Борушко, обвиняемого в нападении на сотрудника ОМОНа в ходе акций протеста, к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Об этом сообщает в среду сайт незарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра "Весна".

По данным правозащитников, суд признал Борушко виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения сотруднику в связи с осуществлением им служебной деятельности (п. 5 ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса).

Обвиняемый был задержан 18 октября прошлого года после завершения марша протеста, который проходил на Партизанском проспекте белорусской столицы. Борушко не признал своей вины. В ходе суда обвиняемый отметил, что при задержании его сбили с ног, в результате чего он упал вместе с сотрудником ОМОНа, который получил перелом большой берцовой кости правой ноги. Приговор суда может быть обжалован в вышестоящей судебной инстанции.