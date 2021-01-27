Нетаньяху заявил, что вакцины от антисемитизма нет

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 января. /ТАСС/. Антисемитизм продолжает "заражать и распространяться" в XXI веке повсеместно, вакцины от него нет. С таким предупреждением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в видеообращении, опубликованном в среду в Twitter по случаю отмечаемого 27 января Международного дня памяти жертв Холокоста.

"27 января мир официально вспоминает шесть миллионов еврейских мужчин, женщин и детей, зверски убитых нацистами и их пособниками во время Холокоста, мы вспоминаем эту самую мрачную главу в истории человечества, когда европейская страна решила применить политику и реализовать программу истребления каждого еврея до последнего, мобилизовав всю мощь современного развитого индустриального государства для воплощения этого невероятного кошмара", - сказал израильский премьер.

"Массовое убийство евреев не проходило в вакууме, на протяжении столетий антисемитизм закреплялся повсеместно по всей Европе. Те, кто думал, что после ужасов Аушвица и Треблинки человечество наконец-то усвоит урок и избавит себя от антисемитизма, ошибались: в XXI веке болезнь антисемитизма продолжает заражать и распространяться, антисемитизм есть в богатых странах Запада и развивающихся странах Востока, это официальная политика правительства Исламской Республики Иран", - продолжил Нетаньяху, отметив, что "вакцина от антисемитизма еще не найдена".

"Но во времена Холокоста у евреев не было дома, не было государства, они были беззащитными и умоляли о защите других, а сегодня мы плотно укоренились на нашей древней земле, мы сильны и свободны в нашем независимом государстве", - продолжил глава кабмина Израиля. "Никогда больше - не просто лозунг, это наша политика и наша миссия (по недопущению повторения Холокоста - прим. ТАСС), и мы будем реализовывать ее всегда", - резюмировал Нетаньяху.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января согласно резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. В этот день в 1945 году Красная армия освободила заключенных концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев.