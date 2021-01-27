Венгрия обратилась к Украине с просьбой о совместной работе по языковому вопросу

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Венгрия обратилась к Украине с предложением приступить к совместной работе по закону о языке, а также по вопросам образования, которые обострили отношения двух стран. Об этом заявил в среду в Киеве венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Я обратился к министру, чтобы мы начали совместную работу над законом о языке, который вызвал напряжение в наших отношениях. Мы также хотим создать рабочую группу, которая определит то, каким образом надо внедрять закон об образовании", - сказал он. Сийярто подчеркнул, что в случае успешности консультаций стороны смогут преодолеть многие разногласия и отношения продвинутся вперед.

Министр проинформировал, что получил заверение от Кулебы о том, что позиция Украины в ходе консультаций будет конструктивной. "Мы получили информацию, что венгерский язык [на Украине] не считается региональным языком, а также получили информацию о новых положениях закона о языке. И я попросил министра о том, чтобы, когда они будут вести переговоры с национальными меньшинствами, они вели их по сути", - отметил глава МИД Венгрии.

Сийярто также сообщил, что Кулеба его заверил в том, что "будет согласован закон о национальных меньшинствах и будут проводиться консультации с венгерской общиной". В целом министр подчеркнул, что Будапешт хотел бы "вернуться к отношениям взаимного уважения" с Киевом.

В свою очередь Кулеба заверил, что был рад возобновить диалог, а разговор с венгерским коллегой назвал конструктивным и предметным. В то же время он признал, что для развития двусторонних отношений "есть одна существенная преграда - это эмоции и подозрения". "Мы отдельно поговорили об этом и согласились с тем, что к украинско-венгерским отношениям необходимо подходить с горячим сердцем, но с холодной головой", - отметил он.

Глава внешнеполитического ведомства Украины добавил, что на встрече было подтверждено намерение организовать переговоры президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. "Мы будем настойчиво работать, чтобы сделать встречу максимально результативной и чтобы она открывала новые страницы в отношениях на основе принципов двустороннего уважения", - заявил Кулеба.

Сложные отношения

Отношения между Украиной и Венгрией обострились после принятия осенью 2017 года Верховной радой нового закона об образовании, который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях страны может остаться только украинский. Возмущение венгерской общины вызвало и решение Конституционного суда Украины признать противоправным закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года, который наделял венгерский язык статусом регионального. Будапешт расценил эти изменения как нарушение гуманитарных прав 150 тыс. венгров, проживающих в Закарпатье, и заблокировал работу Комиссии Украина - НАТО.

Новые скандалы возникли минувшей осенью во время подготовки к местным выборам на Украине. Киев обвинил Будапешт в открытой поддержке Партии венгров Украины на выборах в областной совет Закарпатья. В конце ноября 2020 года в офисе политического объединения, а также дома у его председателя Василия Брензовича прошли обыски. В МИД Венгрии заявили о недопустимости таких мер.