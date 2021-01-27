Прокуратура Украины обратилась в Интерпол для поиска самолетов, выполняющих рейсы в Крым

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Подразделение прокуратуры Украины по вопросам Крыма обратилось в украинское бюро Интерпола с запросом о поиске самолетов, летающих в Крым, так как считает это нарушением законодательства. Украина также наложила заочный арест еще на 81 самолет по этой же причине, сообщило ведомство в среду в своем Telegram-канале.

"Прокуратура автономии обратилась в украинское бюро Интерпола для поиска самолетов - нарушителей порядка въезда и выезда на оккупированный полуостров", - говорится в сообщении. Отмечается также, что ведомство обратилось в Интерпол "для внесения 109 ранее арестованных самолетов - нарушителей в базу международного розыска".

В прокуратуре проинформировали о том, что "наложены аресты еще на 81 самолет, который нарушил правила международных полетов над оккупированным полуостровом". С целью выполнения арестов Киевом в иностранные государства направлены запросы о международной правовой помощи, добавлено в сообщении.

Ранее Украина уже сообщила о том, что в стране были приняты решения о наложении арестов на 109 самолетов российских авиакомпаний за полеты в Крым. В дальнейшем прокуратура просила об аресте еще 44 самолетов. В ведомстве поясняли эти меры тем, что с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над Крымом, считая его своей территорией. После этого полеты на полуостров Киев расценивает как нарушение правил международных полетов. Служба безопасности Украины расследует уголовные дела "по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее".