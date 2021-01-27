Зеленский подписал указ о возможности лишения свободы чиновников за ложь в декларации

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны об одобрении законопроекта, предусматривающего ужесточение уголовного наказания для чиновников за недостоверное декларирование. Об этом в среду сообщил офис главы государства на своем официальном сайте.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины <...> относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации <...>", - говорится в сообщении. Уточняется, что ранее СНБО одобрил соответствующий законопроект и рекомендовал главе государства подать его на рассмотрение в Верховную раду как неотложный. "Проект закона, в частности, предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации", - проинформировал офис.

В администрации Зеленского напомнили, что законопроектом предусматривается за указанные выше нарушения наказание в виде штрафа, размер которого зависит от суммы невнесенных в декларацию сведений, или в виде общественных работ, или в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Решение об одобрении законопроекта, ужесточающего наказание за ложь чиновников в декларациях, было принято СНБО 29 декабря. Ранее такую норму рекомендовала к принятию Венецианская комиссия.

Конституционный суд Украины 27 октября признал неконституционной норму об уголовной ответственности за недостоверное декларирование для чиновников. Зеленский заявил об угрозе нацбезопасности и созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны. 4 декабря Верховная рада приняла за основу и в целом компромиссный вариант законопроекта о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование для чиновников. 24 декабря Зеленский подписал этот закон. Тогда в офисе главы государства заявили, что документ устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи со скандальным решением Конституционного суда. Закон предусматривает штрафы и ограничения свободы за недостоверное декларирование или умышленное непредставление декларации. Нынешний законопроект, одобренный Зеленским, ужесточает наказание.