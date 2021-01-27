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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Посол США: американские компании готовы участвовать в восстановительных работах в Карабахе

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил, что готовится концепция восстановления и развития освобожденных территорий, предусматривающая специальные программы стимулирования иностранных инвесторов, привлечение зарубежных компаний

БАКУ, 27 января. /ТАСС/. Американские компании готовы к участию в восстановительных работах на перешедших под контроль Баку территориях в Карабахе. Об этом заявил в среду посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер на встрече с министром экономики страны Микаилом Джаббаровым.

"Посол отметил, что компании США готовы участвовать в восстановлении освобожденных от оккупации территорий. Он сообщил, что особый интерес вызывает сотрудничество в области управления водными ресурсами, создании дорожной и другой инфраструктуры, цифровых и инновационных технологий", - приводит подробности встречи пресс-служба Минэкономики.

В свою очередь азербайджанский министр сообщил, что готовится концепция восстановления и развития освобожденных территорий, предусматривающая широкое партнерство в этой сфере государственного и частного секторов, а также специальные программы стимулирования иностранных инвесторов, привлечение зарубежных компаний.

В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября прошлого года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместили российских миротворцев.

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АзербайджанСШАСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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