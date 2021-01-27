На Украине снесли последний памятник Ленину

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Неизвестные снесли последний остававшийся на Украине памятник основателю советского государства Владимиру Ленину, который находился в селе Старые Трояны Килийского района Одесской области. Об этом сообщило в среду украинское агентство УНИАН.

Демонтаж статуи произошел в ночь на среду. Кто именно снес монумент, агентство не сообщает.

Предпоследний на Украине памятник Ленину был демонтирован 21 января этого года в села Калчева Болградского района Одесской области. Оба села, где сохранялись памятники основателю СССР, стояли в районах, где проживают национальные меньшинства. Основную часть населения села Калчева составляют украинские болгары, Старых Троян - молдаване, гагаузы и болгары.

Одесская областная администрация в конце прошлого года обязала местные общины Старых Троян и Калчева демонтировать памятники Ленину. Однако власти муниципалитетов отказались их сносить, сославшись на отсутствие денег. По данным агентства, местные жители выступали против сноса монументов.

После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон о декоммунизации. Он предполагает демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. Власти Украины уже изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов. За годы действия закона демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям, из них 1,3 тыс. памятников Ленину.

Украинский институт национальной памяти (УИНП) в феврале прошлого года пригрозил депутатам и главам администраций городов и сел Одесской области уголовным наказанием вплоть до 10 лет тюрьмы за то, что они "саботируют" выполнение законов о декоммунизации и об "увековечивании памяти борцов за независимость" Украины. В частности, одесский филиал УИНП отметил, что власти райцентра Арциз на юге Одесской области, где проживают представители болгарского национального меньшинства, отказались сносить памятник основателю коммунизма Карлу Марксу. Муниципалитет Арциза "переименовал" статую Маркса в памятник национальному герою Болгарии поэту Христо Ботеву, обосновав свое решение внешним сходством этих двух исторических персонажей.