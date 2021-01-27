Экс-посла Молдавии в России Негуцу перевели под домашний арест по делу о контрабанде

КИШИНЕВ, 27 января. /ТАСС/. Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца переведен под домашний арест по делу о контрабанде анаболиков. Такое решение принял суд сектора Чеканы молдавской столицы по запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, которая настаивала на продлении его содержания в следственном изоляторе.

"Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и постановил заменить предварительное заключение домашним арестом на 30 дней", - сообщило в среду молдавское издание "Ной". Прокуроры в свою очередь заявили, что оспорят это решение суда.

Негуца в начале декабря был отозван из-за скандала с контрабандой анаболиков, которые молдавские спецслужбы обнаружили в микроавтобусе диппредставительства. По решению суда он был помещен в следственный изолятор. Сам он виновным себя не признает. Вместо него послом назначен Владимир Головатюк, который до этого возглавлял парламентскую комиссию по экономике, бюджету и финансам.

Как рассказал ТАСС бывший президент Молдавии Игорь Додон, проверки в отношении Негуцы начались после получения оперативной информации о том, что ряд транспортных средств диппредставительств Молдавии используется не по назначению.

Микроавтобус посольства республики в России был остановлен в ночь на 6 декабря на пограничном пункте пропуска Паланка - Маяки молдавско-украинской границы при попытке вывоза крупной партии анаболиков из Молдавии. 7 декабря прокуратура республики выдвинула обвинения против водителя автобуса, который был задержан. Сообщалось, что стоимость изъятой партии анаболиков составляет более 8 млн леев (около 400 тыс. евро). Молдавские законы предусматривают за такое нарушение лишение свободы на срок от трех до 10 лет.