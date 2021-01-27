Президент Австрии видит в продлении ДСНВ основу сотрудничества в решении мировых проблем

ВЕНА, 27 января. /ТАСС/. Решение России и США продлить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) способствует безопасности Европы и должно стать основой для сотрудничества по другим мировым проблемам. Об этом заявил в среду президент Австрии Александер Ван дер Беллен.

"Достигнутое соглашение о продлении ДСНВ между Россией и США очень приятно. Соглашение способствует безопасности Европы и, надеюсь, является фундаментом для дальнейшего сотрудничества в решении глобальных вызовов", - написал Ван дер Беллен в Twitter. Он добавил, что приветствует достигнутую договоренность между Москвой и Вашингтоном.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг назвал решение РФ и США продлить ДСНВ выигрышем для всеобщей безопасности и подтвердил позицию официальной Вены о желании остаться площадкой для проведения российско-американских стратегических переговоров.

Во вторник российская и американская сторона обменялись нотами о продлении договора СНВ-3. В своей ноте посольство США в РФ предложило в соответствии с положениями договора продлить срок его действия "на период в пять лет до 5 февраля 2026 года". Российский МИД со своей стороны подтвердил "приемлемость данного предложения для Российской Федерации". В среду Госдума единогласно проголосовала за ратификацию этого соглашения, позже за нее проголосовал Совет Федерации.