Зеленский отозвал из Рады законопроект о роспуске Конституционного суда Украины

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский отозвал поданный ранее в Верховную раду законопроект о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству, который предполагал лишение полномочий всех судей Конституционного суда страны. Соответствующая информация появилась в среду на сайте украинского парламента.

В строке о статусе законопроекта на сайте Рады указано, что он "отозван президентом".

Конституционный суд Украины (КСУ) 27 октября прошлого года признал противоправной норму об уголовной ответственности за недостоверное декларирование для чиновников. Зеленский по этому поводу заявил об угрозе нацбезопасности и созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны. После этого подал в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей, признании их решения ничтожным, но позже попросил не рассматривать инициативу до получения выводов Венецианской комиссии.

Венецианская комиссия по просьбе президента Украины 11 декабря предоставила два вывода с рекомендациями по выходу из кризиса, возникшего в связи с решением КСУ. В первом эксперты пришли к выводу, что решение КСУ "не имеет четкой аргументации и твердой основы в нормах международного права". При этом во втором выводе подчеркнуто, что КСУ не может быть наказан за решения, но "его работа может быть улучшена"

В итоге Верховная рада приняла за основу и в целом компромиссный вариант законопроекта о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование для чиновников, а 24 декабря Зеленский подписал этот закон. 29 декабря президент также издал указ об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого от должности сроком на два месяца. В суде заявили, что президент, издав указ, вышел за пределы полномочий.