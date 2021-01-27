Санду выдвинула на пост премьера Молдавии экс-министра финансов Наталью Гаврилица

КИШИНЕВ, 27 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду выдвинула кандидатуру бывшего министра финансов Натальи Гаврилица на пост главы правительства, который оказался вакантным после отставки Иона Кику. Соответствующее заявление лидер республики сделала в среду на брифинге.

"Сегодня я приняла решение выдвинуть на пост премьер-министра Наталью Гаврилица. Это ответственный человек и профессионал, которому я доверяю. Попросила госпожу Гаврилица собрать правительственную команду и разработать программу кабинета, сконцентрировавшись на развитии экономики и борьбе с коррупцией", - сказала Санду.