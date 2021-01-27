Ученые не стали переводить стрелки "Часов Судного дня"

В Палестине заявили о готовности к участию в министерской встрече по Ближнему Востоку

Посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль отметил, что Палестина готова начать работу в рамках "квартета" международных посредников с участием арабских стран и Израиля в соответствии с российской инициативой

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