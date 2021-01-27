ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Ученые-атомщики приняли решение не переводить стрелки символических "Часов Судного дня", они по-прежнему показывают 100 секунд до "ядерной полуночи". Об этом в среду на видеоконференции в Вашингтоне объявила Рейчел Бронсон - президент авторитетного американского журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" (Bulletin of the Atomic Scientists), на обложке которого часы впервые появились в 1947 году.
Ученые не стали переводить стрелки "Часов Судного дня"
Они по-прежнему показывают 100 секунд до "ядерной полуночи"
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