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Ученые не стали переводить стрелки "Часов Судного дня"

Они по-прежнему показывают 100 секунд до "ядерной полуночи"

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Ученые-атомщики приняли решение не переводить стрелки символических "Часов Судного дня", они по-прежнему показывают 100 секунд до "ядерной полуночи". Об этом в среду на видеоконференции в Вашингтоне объявила Рейчел Бронсон - президент авторитетного американского журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" (Bulletin of the Atomic Scientists), на обложке которого часы впервые появились в 1947 году.

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