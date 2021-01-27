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Пандемия COVID-19

Более 30 солдат получили ранения при подавлении беспорядков на севере Ливана

Причиной волнений в Триполи стало недовольство населения по поводу введенных властями ограничительных мер на фоне роста числа инфицированных коронавирусом

БЕЙРУТ, 27 января. /ТАСС/. Командование ливанской армии призвало в среду граждан соблюдать введенный властями комендантский час и не участвовать в уличных акциях протеста, которые сопровождаются погромами и актами вандализма. В распространенном армейской пресс-службой заявлении сообщается, что при подавлении беспорядков во втором по величине городе Триполи на севере Ливана получил ранения 31 военнослужащий, девять из них госпитализированы.

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"В ходе операции по восстановлению порядка задержаны пятеро подстрекателей к насильственным акциям, которые призывали бросать в солдат и патрульные машины камни и бутылки с зажигательной смесью, - указывается в документе. - Проводится расследование по делу о нападениях на военнослужащих, полицейские участки, госучреждения и банковские офисы".

Солдаты и жандармы применили в ночь со вторника на среду резиновые пули и гранаты со слезоточивым газом для разгона агрессивно настроенных уличных активистов, захвативших центральную площадь Нур в Триполи. В город были направлены армейские подкрепления и бронетехника. По данным Ливанского общества Красного Креста, в ходе столкновений получили ранения не менее 45 демонстрантов. В ночь с понедельника на вторник число пострадавших с обеих сторон превысило 40 человек, 12 из них были доставлены в госпиталь. Власти задержали десятки зачинщиков столкновений.

Причиной волнений в Триполи стало недовольство населения по поводу введенных властями ограничительных мер на фоне роста числа граждан, инфицированных коронавирусом. 21 января Высший совет обороны (ВСО) продлил действующее в Ливане чрезвычайное санитарное положение до 8 февраля. Карантинный режим, который сопровождается комендантским часом, свел до минимума экономическую активность, что угрожает банкротством малым и средним предприятиям. По данным ливанских профсоюзов, из-за финансового коллапса более половины населения по итогам 2020 года оказались за чертой бедности, а уровень безработицы достиг 40% .

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