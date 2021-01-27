Более 30 солдат получили ранения при подавлении беспорядков на севере Ливана

БЕЙРУТ, 27 января. /ТАСС/. Командование ливанской армии призвало в среду граждан соблюдать введенный властями комендантский час и не участвовать в уличных акциях протеста, которые сопровождаются погромами и актами вандализма. В распространенном армейской пресс-службой заявлении сообщается, что при подавлении беспорядков во втором по величине городе Триполи на севере Ливана получил ранения 31 военнослужащий, девять из них госпитализированы.

"В ходе операции по восстановлению порядка задержаны пятеро подстрекателей к насильственным акциям, которые призывали бросать в солдат и патрульные машины камни и бутылки с зажигательной смесью, - указывается в документе. - Проводится расследование по делу о нападениях на военнослужащих, полицейские участки, госучреждения и банковские офисы".

Солдаты и жандармы применили в ночь со вторника на среду резиновые пули и гранаты со слезоточивым газом для разгона агрессивно настроенных уличных активистов, захвативших центральную площадь Нур в Триполи. В город были направлены армейские подкрепления и бронетехника. По данным Ливанского общества Красного Креста, в ходе столкновений получили ранения не менее 45 демонстрантов. В ночь с понедельника на вторник число пострадавших с обеих сторон превысило 40 человек, 12 из них были доставлены в госпиталь. Власти задержали десятки зачинщиков столкновений.

Причиной волнений в Триполи стало недовольство населения по поводу введенных властями ограничительных мер на фоне роста числа граждан, инфицированных коронавирусом. 21 января Высший совет обороны (ВСО) продлил действующее в Ливане чрезвычайное санитарное положение до 8 февраля. Карантинный режим, который сопровождается комендантским часом, свел до минимума экономическую активность, что угрожает банкротством малым и средним предприятиям. По данным ливанских профсоюзов, из-за финансового коллапса более половины населения по итогам 2020 года оказались за чертой бедности, а уровень безработицы достиг 40% .