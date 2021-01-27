Кандидат в постпреды США при ООН заявила, что Вашингтон хочет работать с Москвой и Пекином по вопросу иранской ядерной программы.
В США заявили, что хотят работать с РФ и КНР по вопросу иранской ядерной программы
В Палестине заявили о готовности к участию в министерской встрече по Ближнему Востоку
Посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль отметил, что Палестина готова начать работу в рамках "квартета" международных посредников с участием арабских стран и Израиля в соответствии с российской инициативой
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