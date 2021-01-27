Конституционный суд Украины открыл дело о законности карантина

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Конституционный суд Украины (КСУ) открыл производство о конституционности отдельных положений медицинской реформы в стране, в том числе дающих основания для введения правительством карантина. Об этом в среду сообщила депутат фракции "Слуги народа" в Верховной раде и постоянный представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря.

"Конституционный суд открыл производство по конституционному представлению уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека относительно конституционности некоторых положений законодательства в сфере здравоохранения, в том числе и тех, которые представляют собой правовое основание для введения Кабинетом министров карантинных ограничений", - написала Совгиря в Telegram.

Омбудсмен Людмила Денисова 6 января обратилась в КСУ с просьбой признать неконституционными отдельные положения медицинской реформы. В обращении Денисова, в частности, оспорила положения законов, предоставляющие правительству полномочия вводить карантин. Кроме того, она обжаловала нормы о праве органов местного самоуправления принимать решения о ликвидации, реорганизации или перепрофилировании учреждений здравоохранения.

Медицинская реформа на Украине началась в апреле 2018 года. В соответствии с реформой врачам стали платить за вылеченных пациентов, в случае же недостаточного количества пациентов больницы должны сниматься с финансирования и закрываться. Это ударило в первую очередь по медучреждениям в малонаселенной местности.

Первый случай заражения коронавирусом на Украине был выявлен 3 марта 2020 года в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин, а с 25 марта 2020 года - режим чрезвычайной ситуации. Несколько раз по решению правительства карантинные меры в государстве продлевались и ужесточались. Действующий в настоящее время карантин и режим чрезвычайной ситуации продлены до 28 февраля.