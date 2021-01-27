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Госдеп США переоценит слова Помпео о положении уйгуров в КНР

По словам кандидата в постпреды в ООН Линды Томас-Гринфилд, при принятии решения об использовании некоторых формулировок не были соблюдены все необходимые процедуры

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Госдепартамент США в настоящее время проводит переоценку заявления бывшего госсекретаря Майкла Помпео, охарактеризовавшего действия Китая в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) как "геноцид" и "преступления против человечности", поскольку при принятии решения об использовании такой формулировки не были соблюдены все необходимые процедуры. Об этом сообщила в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США Линда Томас-Гринфилд, которую новый президент США Джо Байден выдвинул на должность постоянного представителя страны при ООН.

"Госдепартамент сейчас пересматривает это, потому что все процедуры не были соблюдены, и они хотят убедиться в том, что они соблюдены", - сказала она.

Заявление Помпео о ситуации с уйгурами в СУАР было распространено за день до смены администрации в Вашингтоне.

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