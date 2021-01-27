Встреча вице-премьеров России, Армении и Азербайджана пройдет в Москве 30 января

ТАСС, 27 января. Встреча вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана для обсуждения вопросов, связанных с разблокировкой региональных транспортных коммуникаций, пройдет в Москве 30 января. Об этом сообщили в среду государственному информагентству "Арменпресс" в пресс-службе армянского вице-премьера Мгера Григоряна.

"Встреча состоится 30 января в Москве", - уточнили в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. 11 января они договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.