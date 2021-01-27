МИД Франции приветствовал решение России и США продлить ДСНВ

ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. Франция положительно оценивает решение руководства России и США продлить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3). Об этом заявил в среду официальный представитель французского дипломатического ведомства.

"Франция приветствует решение США и России продлить договор СВН-3 на пять лет. Она приветствует эти усилия и быстрые действия обеих сторон с целью добиться продления договора еще до завершения срока его действия 5 февраля", - говорится в заявлении. В нем особо подчеркивается, что данный договор "является основной международной системы контроля над вооружениями и разоружения".

"Будучи фактором обеспечения стратегической стабильности, ДСНВ является при этом последним еще действующим инструментом, ограничивающим ядерные потенциалы США и России, на которые до сих пор приходится около 90% мировых запасов ядерного оружия. Продление этого договора представляет собой, таким образом, очень позитивный сигнал в перспективе проведения 10-й конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая пройдет в августе этого года", - отмечает французское дипломатическое ведомство.

Франция в этой связи "подтверждает свою заинтересованность в том, чтобы за продлением договора ДСНВ быстро последовала разработка более масштабной и более глобальной, чем нынешняя, дорожной карты по контролю над вооружениями и обеспечению стратегической стабильности", отметили в дипведомстве. "В этом европейцам, которых данный вопрос затрагивает в первую очередь, надлежит играть активную роль с тем, чтобы определить параметры, необходимые для усиления безопасности и стабильности в Европе", - подчеркивает МИД Франции.