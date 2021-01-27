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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Маас договорился с Блинкеном согласовывать действия по ядерной сделке с Ираном

Глава МИД ФРГ и новый госсекретарь США также обсудили урегулирование в Афганистане, борьбу с глобальным потеплением и политику в отношении Китая

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас провел телефонный разговор с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном и договорился с ним согласовывать действия относительно реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, урегулирования в Афганистане, борьбы с глобальным потеплением, политики в отношении Китая. Об этом сообщила в среду пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.

"Глава МИД Маас в телефонном разговоре поздравил своего нового американского коллегу Блинкена с назначением на должность и договорится тесно согласовывать действия, в том числе, относительно роли Китая, СВПД, усилий в Афганистане и совместной борьбы с изменением климата", - сообщили в МИД Германии.

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СШАГерманияСитуация вокруг ядерной программы ИранаМаас, ХайкоБлинкен, Энтони
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