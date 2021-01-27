США проведут 22 апреля международный саммит по борьбе с изменением климата

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Власти США намерены 22 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Об этом заявил в среду на брифинге в Белом доме спецпосланник президента США по климату Джон Керри.

"Президент [США Джо Байден] объявляет, что менее чем через три месяца, 22 апреля, в День земли, он примет саммит <...> по изменению климата", - сказал Керри. По его словам, встреча будет включать "повторный созыв форума крупнейших экономик на уровне лидеров".

Дополнительные подробности бывший госсекретарь США пообещал представить позднее. При этом Керри отметил, что проведение саммита "жизненно важно для обеспечения того, чтобы 2021 год стал годом, который в действительности компенсирует потерянное за последние четыре года время". Кроме того, по мнению Керри, предстоящий саммит поможет заложить основу для достижения успеха на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата (КС-26), которая пройдет в Глазго в ноябре.

Во время брифинга одна из журналисток спросила, как США в свете "непростых отношений с Китаем" планируют "привлечь за стол переговоров КНР и Индию". "Конечно, у нас есть серьезные разногласия с Китаем. <...> Вопросы кражи интеллектуальной собственности, доступа к рынку, Южно-Китайского моря возглавляют список. Все мы знаем, что никакая из этих проблем не будет обмениваться на что-то, что имеет отношение к климату", - ответил Керри.

Ранее пресс-служба Белого дома информировала, что саммит будет посвящен теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. В сообщении Белого дома не содержится информации о том, главы каких государств будут приглашены на данную встречу.